Porto: “Hay mucha gente que no tienen lugar de trabajo y se van a quedar sin sus contratos”

POSADAS. En las últimas horas hubo tensión en el Soemp (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas), por el no pago de sueldos que afectó a unos 150 empleados, entre contratados y personal de planta, un conflicto que según el secretario general Daniel Porto, ya está subsanado. Sin embargo, el sindicalista vaticinó que perderán sus contratos, aquellos empleados que no tengan tareas o lugares de trabajo asignados a la fecha.

“Hoy la gente llegó desesperada porque no cobraron sus haberes. A Dios gracias, hemos charlado con el Secretario de Hacienda (Sebastián Guastavino) que nos dijo que mañana van a estar depositados los sueldos. Invito a los que no cobraron, que pasen por los cajeros. Calculamos que son más de 100 – 150 compañeros”, sostuvo Porto, en contacto con la prensa este viernes.

En medio de la entrevista, Porto puso el énfasis en la situación de los contratados sin lugar asignado para desarrollar sus tareas. “Nos hemos comprometido a sentarnos en forma conjunta con el Ejecutivo Municipal y aquellos chicos que no tienen lugar de trabajo, lamentablemente, van a quedar sin su contrato. Les pido por favor, que empiecen a comunicarse con nosotros o con el Ejecutivo, y que solucionen su inconveniente”, lanzó el sindicalista, dejando en claro que habrá despidos de contratados, con el aval del Soemp.

“Hay mucha gente que no tienen lugar de trabajo y ni siquiera conocen quién es quién acá, lamentablemente, esa gente va a quedar sin trabajo”, reiteró Porto, sin adentrarse demasiado en la cuestión de los contratados sin tareas (más conocidos como “ñoquis”), presuntamente heredados de la gestión de Joaquín Losada.

Sin embargo, fuentes consultadas aseguraron que el conflicto por el no depósito de haberes tiene un origen político. Es que, a muchos contratados, no les dan una copia de certificación de tareas. “Son empleados a los que no se les asigna tarea y los acusan de ñoquis. Ninguno se puede defender porque nadie pide fotocopia de sus certificaciones. Y para conseguirlas, hay que estar bien con el Soemp o con el Ejecutivo”, confió una fuente, en estricto off-the-record, por temor a represalias.