Porto: “Si tocan a un empleado, vamos a parar”

POSADAS. Previo a una reunión con en el Concejo Deliberante de Posadas, Daniel Porto avisó que “si tocan a un empleado municipal, vamos a salir a parar”, declaraciones que generan aún más inquietud en el contexto de una movilización masiva y un reclamo al municipio, porque no se privatice el servicio de recolección de residuos. Porto ratificó haber recibido amenazas junto a otros delegados del Soemp (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas), por lo que ya se presentaron ante la Justicia penal.

Esta mañana un grupo de más de un centenar de trabajadores se convocó frente al Concejo, para exigir al presidente del cuerpo, el edil Facundo López, que de las explicaciones pertinentes respecto de la tercerización de parte del servicio. Según indican los trabajadores, la empresa privada que se dedica a la recolección desde inicios de Febrero en Itaembé Guazú e Itamebé Miní, está cubriendo más chacras de las especificadas.

Al respecto, Porto se mostró sorprendido y reveló: “Estaba de vacaciones y el abogado nuestro me comenta que Iprodha tercerizó la recolección de residuos y, después tuvimos reuniones. Cuando voy a explicar a la gente (el cambio), salen ya a anunciar que parte del municipio no iba (a ser cubierta por el servicio de recolección de base El Zaimán. Y se arma todo esto”, contó Porto.

Ya había un acuerdo entre Porto y el municipio por la tercerización

Según el sindicalista, durante los últimos días, habían acordado cuál iba a ser el circuito de recolección cubierto por la empresa Aesa, tercerizada por el Iprodha, “y cuando estaba todo acordado y la gente de Servicios Públicos había aceptado la nueva modalidad, aparecen estas amenazas”, denunció Porto, quien insistió en que no saben de dónde provienen las amenazas.

“Estoy tan confundido como el resto de los empleados municipales. No queremos que esto sea una cacería de brujas. Si el Ejecutivo o la provincia saben, que paren esto. Me he reunido 10 veces con el intendente (Leonardo Stelatto) y me ofrezco a colaborar y que nos den trabajo. Pero que no se persiga a la gente. Hay gente persiguiendo al personal municipal. Si tocan a un municipal o a su familia, vamos a salir a parar”, sentenció.

