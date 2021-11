Posadas: denunció que le robaron $80 mil dentro de un supermercado mayorista

POSADAS. Los hechos de inseguridad están a la orden del día, y cada vez se registran en lugares más insólitos. Fue el caso de Jorge Makinkoski, quien fue víctima de robo dentro de un supermercado mayorista ubicado sobre la Ruta Nacional 12.

El hombre relató que el pasado viernes se dirigió hasta el conocido mayorista, donde habitualmente hace sus compras y tras cargar los productos al chango, fue hasta la caja para pagar la compra. Allí uno de los trabajadores del lugar le indicó que cargue la mercadería en otro carrito, dado que el que tenía estaba desbordado.

“Yo tenía la billetera adentro del carro con 80 mil pesos, tapado con una mortadela, ahí me doy la vuelta para acomodar el chango, como me pidió el cajero, y cuando vuelvo hacia atrás la billetera ya no estaba”, recordó Makinkoski en diálogo con Misiones Cuatro.

En ese momento le preguntó al trabajador del supermercado sobre su billetera, pero este negó haberla visto. Inmediatamente el damnificado le solicitó que cierren las puertas del lugar, para que pueda llamar a la Policía y que estos pudieran requisar a las personas que se encontraban presentes para hallar el objeto perdido.

“Me dijo que no se podía cerrar las puertas”, contó el hombre, quien aclaró que la suma de dinero con la que contaba y que le fue sustraída era producto de dos meses de trabajo intenso.

Finalmente llamó a la Policía, quienes lo ayudaron a radicar la denuncia correspondiente, aunque no se encontró al responsable del robo, además el supermercado mayorista no cuenta con ninguna cámara de seguridad, según le habrían manifestado los trabajadores de la empresa.

“Es un supermercado muy grande y es imposible que no tengan ninguna cámara de seguridad y encima se desligaron de todo”, comentó el hombre.