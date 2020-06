Posadas Insegura: “Estoy con un miedo terrible”, dijo joven asaltada y manoseada

POSADAS. Jennifer, una joven que fue asaltada y manoseada por un motochorro esta madrugada, cuando salió de su lugar de trabajo, habló con MisionesCuatro y manifestó sentir temor ante posibles represalias por su denuncia y por la posterior detención del delincuente.

La joven contó a MisionesCuatro que salió de su trabajo alrededor de la 1.30 hs., en Tacuarí y Los Pinos, y el motochorro ya la estaba siguiendo. Ella fingió hacer una llamada. “Y el chico me esperaba en la esquina, atiné a volver y entré en la rotisería”, dijo Jennifer, quien estuvo haciendo tiempo dentro del local, esperando que el sujeto se alejara.

“Los chicos de la rotisería salieron, pero él entró en la calle de Los Pinos y me esperó. Ya era muy tarde, quería volver a casa, salgo y cuando estaba llegando a Aguado, me agarró frente a la Escuela 219. Me puso la cabeza contra el suelo, me dijo que me callara y que le diera todo”, dijo Jennifer, sollozando.

“Logró sacarme el celular, me rompió y bajó el pantalón. Lo sigo y empecé a forcejear para sacarlo de la moto. Me dijo ‘hija de pu…, ¿querés que te hinque?’ Y me alejo. Cuando empieza a arrancar la moto, pateo (el vehículo) y se cae. Se paró como para pelear. Pero como soy del barrio todos vinieron a ayudarme. Estaba muy drogado y no sabía lo que decía”, reveló la joven asaltada y manoseada.

Sobre el final de la entrevista, Jennifer confió que siente miedo por lo que podría ocurrirle a ella, si el joven, que tiene un frondoso prontuario delictivo, recupera su libertad. O si sufre algún daño y familiares intentan vengarse. “Sé que vive en un lugar complicado. Por facebook lo reconocieron al chico. Tiene un expediente bastante complicado. Si sale y le pasa algo, es mejor que me cuide. Estoy con un miedo terrible”, expresó.