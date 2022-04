Preocupa que, por información errónea, “la gente no concurra a guardias pediátricas” en sanatorios

POSADAS. Ante las publicaciones aparecidas en medios de prensa posadeños, desde el Sanatorio Boratti salieron a aclarar que mantienen y garantizan tanto las guardias pediátricas, como las internaciones pediátricas, en casos que así lo requieran. Pese a admitir que los pediatras son un recurso “crítico” para el Sanatorio, porque no abundan profesionales en esa especialidad médica, el Dr. Manuel Riera insistió en que desde hace muchos años mantienen las guardias pediátricas.

Y en ese sentido, se mostró preocupado por las informaciones falsas, que podrían incidir en que las personas no acudan al sanatorio por pensar que no hay guardias para la atención de niños. “Siempre contamos, desde hace muchos años, con las guardias pediátricas”, subrayó.

Sin embargo, Riera admitió que no es fácil mantener las guardias y las internaciones pediátricas en un sanatorio privado. “La especialidad no es la más elegida por los médicos para hacer sus cursos de formación y posgrado. Lo mismo que la clínica médica o médicos generalistas. Generalmente, los recién graduados eligen formarse en otras especialidades que le van a ser más rentables. Pediatría es una de las especialidades que llamamos críticas”, admitió Riera.

“Conseguir pediatras y clínicos, para el sanatorio es muy difícil. Pese a ello mantuvimos las guardias pediátricas con mucho esfuerzo, pues demandan una remuneración muy importante”, remarcó el médico.

Al respecto, el director insistió en que “en las entidades privadas todo depende del esfuerzo privado. No hay subsidios y tenemos que pagar aportes, contribuciones y retenciones. Eso hace que se encarezca mantener la guardia. Cumplimos con nuestras guardias y nos genera mucha preocupación que la gente lea o escuche comentarios sobre que en el sanatorio no hay y no concurra, cuando nosotros necesitamos que vengan”, subrayó.

“Nos brindamos a la comunidad y pusimos la guardia pediátrica como un servicio más y la gente no va a venir. El día que no hay guardia, la gente se puede enterar a través de la página del sanatorio”, enfatizó Riera.