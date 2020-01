Preocupación por ataques de palometas en El Brete

POSADAS. A raíz de lo ocurrido en el balneario El Brete, ubicado en la Av. Costanera de la ciudad, Claudio Viñas contó a Misiones Cuatro que a pesar de la preocupación “estadísticamente es bastante bajo el número” pero que aun así están pendientes de la situación para garantizar que las familias “puedan disfrutar de ir a los balnearios sin correr esta clase de riesgos ni tener que preocuparse”.

En principio los casos habían ocurrido en el balneario de Miguel Lanús, por lo tanto “se priorizó hacer un mantenimiento de la playa en el mes de noviembre” y teniendo en cuenta que en la playa del Brete se encontraba ya con actividades en funcionamiento. Lo que se está realizando ahora, según Viñas, es un rastrillaje para “limpiar de algas y vegetación los sectores donde la gente utiliza para bañarse” ya es que es temporada de desove y “probablemente a esto se deba que las palometas estén más agresivas”, puntualizó.

Otra de las medidas que tomaron es el monitoreo a través de una aplicación donde se puede detectar la actividad y la presencia de peces en las zonas balnearias. No obstante, considera que “se trata de un accidente, porque si en un balneario donde asisten entre 3000 y 3500 personas se dan dos casos, no es razón suficiente para cerrarlo o decirle a la gente que no se meta” explicó.

De todas maneras, entiende que la necesidad es la de llegar al objetivo de que no hayan casos en absoluto. Por lo tanto, recomendó que los balnearios sean utilizados en los horarios que se estipulan (los cuales «no son arbitrarios sino que se definen en función de este tipo de variantes», especificó), porque también son los momentos en los que se cuenta con la asistencia de los guardavidas en las playas.

