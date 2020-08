Protestan por la instalación de ciclovías en la Avenida Francisco de Haro

POSADAS. Una vecina dijo a Misiones Cuatro que no hubo consultas ni encuestas para saber si los comerciantes apostados en la Avenida Francisco de Haro están de acuerdo con la instalación de ciclovías.

Asimismo, comentó que ellos habilitaron “estacionamiento exclusivo para clientes” pero no se puede usar.

Perjudicados

Otro de los comerciantes, Pablo Ayala, dio detalles sobre el motivo de la protesta: “todos los frentistas comerciantes nos vimos perjudicados en un porcentaje altísimo, casi 70 u 80 por ciento, que se han reducido las ventas. Estuvimos evaluando la practicidad que ha tenido esta bicisenda y encontramos varios elementos en contra. No obstante, no estamos en contra de la bicisenda, si estamos en contra de que no podemos trabajar, los comerciantes frentistas no pueden bajar su mercadería, los comerciantes en general tienen clientes adultos mayores”, explicó.

Y agregó: “nuestro petitorio inmediato es que se permita estacionar en forma inmediata sin ningún tipo de sanción a los vehículos del lado izquierdo”.

Por su parte, Daniel Valdez, también se manifestó en contra de las ciclovías y dijo que los comerciantes de sustancias alimenticias se vieron perjudicados porque “los clientes directamente no pueden parar de un lado y del otro”.

También contó que tuvieron pocas ventas: “fue drástica la venta de un día a otro, del miércoles de la semana pasada al jueves bajó un 90%. También, el fin de semana, un comerciante amigo que vende pollos en la calle le sobró toda la mercadería”.

Además, dijo que no hubo consultas para la instalación de ciclovías.