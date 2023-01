POSADAS. “La indignación es por la falta de reacción de las autoridades”, lanzó Wilfrido Tsuchida, jefe de Técnicos en Urgencias Médicas (TUM) de Bomberos de Posadas, al referirse al masivo contrabando de combustible que se observa en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que podría desembocar en explosiones múltiples, con muertos y heridos sobre el viaducto que une a Posadas (Argentina) con Encarnación (Paraguay).

“El combustible no es en sí, no es un riesgo, pero sí el gas que emana, sobre todo la nafta y que es muy volátil”, explicó Tsuchida al Móvil de MisionesCuatro, este jueves. “Un cigarrillo no va a hacer que explote, pero al pasar los vehículos, el cigarrillo desprende chispas y va a producir una explosión con de 60 a 80 litros de combustible que está abajo (de un auto) perdiendo”, puntualizó el técnico en urgencias médicas.

Para Tsuchida, esto “es un riesgo porque es un puente de una sola mano” y ante “ante una explosión trabaría el puente y no podría entrar ningún vehículo de emergencia. Tendríamos víctimas fatales porque falta un control más exhaustivo del contrabando de combustible”, denunció.

La falta de controles para prevenir el contrabando de combustibles y las dificultades que enfrentarían los bomberos

Por otra parte, Tsuchida recalcó que actualmente, muchos cuerpos de bomberos están afectados a incendios rurales y de pastizales, por lo que podrían faltar los vehículos de respuesta. “¿Qué tipo de respuestas podemos dar cuando se incendiaron 3 o 4 vehículos? ¿Cómo entramos al fuego (en el puente) para rescatar las víctimas con vida? Se podría haber hecho une profilaxis temprana, una prevención” para que no haya contrabando “y se da un asesoramiento al ciudadano”, dijo.

En cuanto a los responsables, Tsuchida no dudó: “el Estado Nacional. (Los mejores controles) tienen que surgir del Estado nacional. Y el Estado provincial tiene que tratar de prever que una unidad de respuesta al puente (San Roque) en este momento, va a tardar entre 40 y 45 minutos. Entrar una ambulancia que no está capacitada, menos (posible) ¿Qué capacidad tenemos nosotros, bomberos y paramédicos, de ingresar cuando se incendiaron dos o tres vehículos y las víctimas están atrapadas en el medio?”, advirtió Tsuchida.

Por último, el bombero consideró “imposible” trabajar coordinadamente con los bomberos de Paraguay, por el ancho del viaducto, porque “vamos y venimos en la misma mano. Para completar, hay embotellamiento constante. ¿Entonces cómo hacemos para acceder a un incidente de explosión?”, sentenció.