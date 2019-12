¿Qué pasará con los contratos en el HCD y el municipio?

Y respecto de las contrataciones heredadas de las gestiones de Joaquín Losada e incluso de Orlando Franco -cuando la ahora senadora, Magdalena Solari era presidenta del HCD-, Stelatto fue tajante: “Estamos tomado la gestión y estamos analizando todos los temas. Hoy hay contrataciones que vencen el 31 de diciembre, pero en la medida que cada uno esté en su lugar de trabajo y cumpliendo una función lo vamos a seguir respaldando con el salario que corresponde”, señaló, terminante el alcalde.

Queda en claro que los contratados que no tengan “función asignada” o lugar de trabajo, es decir, los populares “ñoquis”, tienen las horas contadas en el municipio. Sin embargo, fuentes consultadas aseguran que la idea de Stelatto y del nuevo presidente del Concejo, Facundo López Juañuk, es la de discontinuar los contratos de los empleados que ingresaron en la gestión Losada, y renovar/mantener a los contratados del tándem

Al respecto también habló el mencionado López Juañuk. Hace exactamente una semana, el ex líder de Podemos y ex dirigente “zieglerista” de Libertad, Valores y Cambio, dijo: “Es un Concejo que trae de antaño una planta de elementos, tanto en planta permanente y contratos, que hay que rever; pero vienen semanas de mucha organización”, añadió el edil renovador K, hijo de la ex Ministra María Emilia Juañuk.