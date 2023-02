Reclama una propiedad que le usurparon hace cinco años

POSADAS. Continúa la batalla judicial para Juan Kornuta, el vecino que reclama la propiedad que le fuera usurpada en 2018 en la Chacra 239. En diálogo con el móvil de MisionesCuatro, dijo que cuenta con el título de propiedad, la denuncia de usurpación, la orden de desalojo que hizo primero el juez Yaya y después el juez Verón.

“Ese terreno compré en el año 75’ y el 25 de octubre del 2018 usurparon el terreno, siempre dijeron que eran 13 familias, no se saben cuántos están ahí, y a los 15 días el juez ordenó el desalojo, entre uno y otro trámite cambió de juez ese juzgado. El juez Verón ordenó el desalojo y el 12 de junio de 2019 fueron a desalojar, le pidieron por favor dos días para retirarse”, declaró el vecino.

En relación a los trámites realizados señaló: “durante un año con la pandemia no pude ir al juzgado y el año antepasado volví a insistir. El juez que está en el juzgado 2, no recuerdo el nombre, ordenó a la policía, que vaya a hacer una constatación y los ocupantes no le permitieron al oficial de policía cumplir esa orden judicial”, reveló Kornuta.

Y a modo de conclusión señaló: “lo que me preocupa es que reclaman sus supuestos derechos por la propiedad, ahora, incluso dijeron que era terreno fiscal que no es. Aparte de eso reclaman agua y luz y títulos de propiedad que prometieron darles, es algo totalmente absurdo”, manifestó.