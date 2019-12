Reclaman limpieza y obras de entubamiento

En estas condiciones se vive en la Chacra 96

POSADAS. Vecinos de la chacra 61, del Barrio Rocamora, reclaman por la falta de obras de cordón cuneta, porque tras cada vez que llueve el lugar se inunda.

Dicen que conviven con ratas, moscas, mosquitos y por ese motivo solicitan fumigación y desmalezamiento.

“Nos inundamos porque no hay cordón cuneta, el agua queda acumulada, no corre. Hicimos los reclamos y no pasa nada”, declaró Marina, una vecina del barrio a Misiones Cuatro.

“Esto se desborda, nos inundamos”

También, en la charca 96, precisamente en calle 97, solicitan las obras de entubamiento para los desagües: conviven con agua estancada que prolifera la generación de mosquitos y demás tipos de insectos, además de malos olores.

“El agua sucia no se va, se queda”, contó Luis, un vecino chacra 96, a Misiones Cuatro.

“Las comisiones se movieron pero el municipio no”, agregó.

En cuanto a la falta limpieza y las consecuencias que trae explicó: “hubo muchos casos de dengue y hasta muertos”.

“Tratamos de limpiar los terrenos pero nos complican las canaletas. Realmente tienen que hacer el entubamiento, según el programa está se resolvió”, agregó.

También en Altagracia

Vecinos del barrio alta gracia solicitan al municipio que fumigue la zona ya que se ha incrementado la presencia de mosquitos y que ya hubo varios casos de dengue.

“Es impresionante los mosquitos, no se puede estar”, contó Ana a Misiones Cuatro.

“Falta que pase la municipalidad a hacer limpieza. Los vecinos estamos haciendo limpieza”, expresó.