Reclamos en Villa Poujade: malezas, falta de luz y calles en mal estado

El Barrio Villa Poujade se ve sumido en un estado de abandono que preocupa a sus residentes, quienes denuncian una serie de problemas que afectan la calidad de vida en la zona. Susana Rivero, vecina del lugar, compartió con Misiones Cuatro la difícil situación que están enfrentando y la falta de respuesta a sus llamados de atención.

“Ahora estamos peor, sin luz, estamos con ese monte, hay mosquitos en cantidad”, expresó Susana, describiendo la crítica situación que viven los habitantes del barrio. La falta de alumbrado público no solo afecta la visibilidad sino que también contribuye a crear un entorno inseguro, especialmente en la Costanera de la zona, donde la oscuridad se vuelve peligrosa.

A pesar de los constantes reclamos de los vecinos, hasta el momento no han recibido respuestas ni soluciones por parte de las autoridades locales. La falta de iluminación no solo impacta en la seguridad, sino que también genera un ambiente propicio para la proliferación de insectos y otros animales no deseados.

“Hay mosquitos, víboras, ratas, moscas, cucarachas, hay de todo acá”, agregó Susana, subrayando los riesgos para la salud que conlleva el estado de abandono en el que se encuentra la zona.