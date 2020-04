Reclamos por mala comida y manejo del comedor de Villa Urquiza

Pamela, vecina Villa Urquiza, hizo público el reclamo: “hace tiempo venimos reclamando por la mala comida o mala preparación de la comida de la chacra, llegamos a este extremo, no es la primera vez. Hay muchos vecinos que necesitan, que son cortadores de pasto y no pueden salir a trabajar, entonces se incrementa más”, declaró a Misiones Cuatro.

Asimismo, agregó: “necesitamos que algún encargado se acerque al comedor, que vea como se reparte la comida, ayer a la mañana se trajo la comida para repartir, vimos que bajaron cajas de muslos, huevos, que la señora jamás reparte a los vecinos, queremos que se conozca la realidad porque estamos necesitando”.

Contó que pertenece al ministerio de Desarrollo Social de la provincia: “nos acercamos prestamos nota, yo me comuniqué a través de Facebook pero hasta el momento no hay solución”.

“Las distribuciones van para ellos”

Por su parte, María también se quejó y dijo que “hay muchos chicos y los padres están en mala situación, estamos en una situación que no se puede salir a trabajar, vemos que dos veces por semana llega una cantidad de cajones de fruta pero los chicos no prueban, vemos que traen dulces, quesos, no sé que hacen con eso hay chicos que jamás comen”, declaró.

Consultada sobre la comida relató: “preparan poroto, que tiene agua y pocos fideos carne no tiene, vemos que traen pollos y no puede ser que la comida no tenga un poquito de carne”, cuestionó y agregó que la situación viene pasando hace 7 u 8 años.

También apuntó a la encargada del comedor, del cual pide la renuncia y que “se queda con la mercadería”. “Las distribuciones van para ellos (para la familia de la mujer), queremos que renuncie”, expresó la vecina.