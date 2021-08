Recordaron a Cristina Vázquez a un año de su muerte

POSADAS. Cristina Vázquez tenía 38 años, de los cuales 11 los pasó detenida por el crimen de la jubilada Ersélide Dávalos, en 2001. Hubo una denuncia por causa armada y la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió su absolución.

El miércoles 26 de agosto de 2020, a las 14.45, Vázquez fue hallada sin vida en una vivienda de la calle Félix Aguirre 1965, en el barrio Palomar, donde residía desde que recuperó su libertad ocho meses antes.

A un año del suceso, este miércoles se realizó la marcha “del gatillo fácil” y Misiones Cuatro dialogó con Cecilia Rojas, amiga de Vázquez, quien también fue detenida por la causa de Ersélide Dávalos y al respecto declaró: “juntamos las dos marchas de gatillo fácil y violencia institucional con la marcha de Cristina para que tenga más peso. Creemos que tenemos que estar unidos y que cada uno ponga su sufrimiento en contra del Estado y de la justicia que nos abandonó, mucha gente sigue padeciendo lo mismo que nosotras”, expresó la mujer.

En ese sentido agregó: “a nosotras nos condenan a 25 años jueces totalmente imparciales, no era jueces de grado, era una causa totalmente armada y no quiero que siga pasando con otras compañeras, no quiero más otra Cecilia Rojas, otra Cristina Vázquez ni otro Ricardo Omar Jara. El poder judicial lo único que sabe hacer es detenerte y archivarte y no se pone a leer las causas”, declaró Rojas.

“Muerte dudosa”

Por su parte, el docente y dirigente político, Ismael Décima, dijo que “la marcha nacional contra el gatillo fácil se hace en el país hace siete años. En Misiones es la cuarta vez con las características de la provincia, la marcha es mañana del Obelisco a Plaza de Mayo, pero en acá decidimos hacerla un día antes porque hoy se cumple un año de la muerte de Cristina Vázquez, que para todos los familiares es una muerte muy dudosa”, declaró.

En ese sentido, agregó: “estamos convencidos que el Estado la abandonó, simple, cuando ella salió no tenía casa, fue a lo de su mamá, pero tenía su pareja, siendo inocente, no fue capaz el Iprodha de darle una habitación o asistencia psicológica”, manifestó.

“Condenadas sin justicia”

El caso de Vázquez y Rojas volvió a estar en la opinión pública en agosto del año pasado tras el fallecimiento de Cristina. Posteriormente, varios sectores se manifestaron para pedir el fin de “las causas armadas”.

Tal es así que hace más de un año se estrenó el documental “Condenadas sin Justicia” que pudo verse en la pantalla de Misiones Cuatro y se encuentra en Youtube.