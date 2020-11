Relocalizados piden ayuda para hacer habitable su precaria vivienda

POSADAS. Una familia relocalizada en el barrio El Porvenir II, pidió públicamente ayuda para mejorar las condiciones de habitabilidad de la precaria vivienda en la que los instalaron. Según revelaron, las paredes de madera padecen filtraciones, carecen de cielo raso y los pisos están semidestruidos, entre otros problemas que experimentan en la vivienda. Además, de los dos adultos del grupo familiar, el hombre padecería una discapacidad motriz.

Carmen Silva, una de las damnificadas, dejó en claro que está contenta de tener un techo. Y que está satisfecha con el lugar “hermoso” en el que los instalaron. Pero añadió: “Queremos que nos ayuden a mejorar la casa, los pisos. Nos prometieron ayudas para él con su pensión, y seguimos esperando. Él no puede trabajar, hay días que no puede caminar. Yo trabajo en casa de familia y cobro la asignación (AUH) Con eso se sobrevive”, comentó la mujer.

“Hoy que llovió se mojó toda la ropa. En estos días, la tierra no nos deja en paz por los huecos. Nos podrían haber dado una casa mejor para vivir”, se quejó la joven. “La vecina nos contó que armaron la casa en un día. Y se nota”, acotó.

“No hay que se desagradecido, pero falta mucho”, añadió la mamá.

Otros reclamos sobre las condiciones del barrio

En cuanto a las condiciones en las que viven, Silva no matizó su descripción: “Ayer no podíamos respirar del calor, (la casa) no tiene cielo raso. En el barrio no hay agua. Y la luz se corta a cada rato. Estoy agradecida de tener un techo”, expresó.

“Quiero que me ayuden en el piso por lo menos, no podemos caminar descalzos. Y que nos tapen los huecos en las paredes”, remató.

Los interesados en acercar colaboraciones para esta familia pueden coordinar el encuentro llamando al número 3764-510679.