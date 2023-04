Retraso en las obras complica las ventas a comerciantes de la avenida Quaranta

POSADAS. Comerciantes ubicados en la zona de la avenida Quaranta reclaman que las obras previstas deberían haber finalizado hace por lo menos cinco meses.

Uno de los afectados es Nelson Lukoski, propietario de un supermercado de la zona: “nos prometieron que en cuatro o cinco meses la obra estaría terminada, no fue así aparentemente se complicó porque el suelo es muy duro”, contó el comerciante al móvil de MisionesCuatro.

Y agregó: “quedamos varados, no hemos comido en la fiesta de fin de año, no vamos a comer en semana santa y, por lo que vemos, no vamos a comer el 1º de mayo”.

En ese sentido, comentó que los clientes que son “clientes de ruta, de paso o de Itaembé Guazú no han podido acceder”.

“Quedamos encerrados hace seis meses y hoy está muy complicado. Nuestros clientes que pasaron por la ruta no accedieron más al negocio, tiene un acceso a 150 metros, pero no tiene salida, se nos ha complicado muchísimo y las ventas han caído un 50%”, declaró Lukoski.