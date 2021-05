Saldrán a las calles contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

POSADAS. “Estamos organizando una marcha. El 17 de Mayo es el Día de la Lucha contra el homo, lesbo, trans, travestiodio”, indicó en Misiones Cuatro, Cami Polo, desde el colectivo Autoconvocadxs Disidentes de Posadas.

El lunes, a las 15.30 horas, se concentrarán en la intersección de la Avenida Uruguay y Buchardo, en memoria de Evelyn Rojas (26), asesinada en octubre de 2016, en la estación abandonada El Refugio, ubicada en la mencionada esquina. Desde allí marcharán hacia el Mástil para cerrar con un Festival.

“Hay mucha violencia intrafamiliar hacia la gente diversa y la comunidad trans”

Un quiebre necesario

Polo recordó que, en 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó a la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades, aceptándola oficialmente como una variación natural de la sexualidad humana.

La psiquiatría norteamericana había dado pasos importantes en el mismo sentido y, luego de años de concebir la homosexualidad como una “desviación sexual”, en 1986 la eliminó del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales.

“Desde ahí, hubo un quiebre. La comunidad LGBTIQ+ deja de ser patologizada”, destacó.

“Queremos invitar a la sociedad a que, afloje con el odio porque no se puede caminar, no podemos pedir trabajo, no tenemos hogar, no tenemos dónde ir. Hay mucha violencia intrafamiliar hacia la gente diversa y la comunidad trans”, sostuvo.

No hay inclusión

Polo remarcó que “no hay derechos” para quienes integran la comunidad LGBTIQ+, “Tenemos sed de igualdad, justicia, respeto y dignidad. Somos personas, no somos un chiste, ni un objeto”, expresó.

“No tenemos a nadie atrás que nos acompañe y nos contenga”, dijo Polo y destacó la importancia del cupo laboral trans revelando la cruda realidad que atraviesan.

“Nos dan el trabajo más bajo por más que tengamos toda la capacitación”, señaló y cuestionó la falta de participación que tienen sobre el tema en el ámbito legislativo. “Sabemos que se está debatiendo en la Legislatura, no nos están haciendo parte del debate. Son cinco hombres varones cis que están hablando sobre nuestros cuerpos y nos están dejando afuera”, criticó.