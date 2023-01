Se desplomó el consumo del pan dulce y la sidra: 50% y 30% respectivamente

POSADAS. En la comparación con los consumos de diciembre del 2021 en los comercios y supermercados de barrio, hubo una fuerte retracción en la sidra y el pan dulce, de acuerdo con el comerciante Nelson Lukoski, quien dialogó sobre el tema con el Móvil de MisionesCuatro este viernes.

Según el referente del sector de los comercios de proximidad, hubo una “caída de entre un 40 y 50% en el pan dulce y del 30% en la sidra, comparándolos con el año pasado. Todos (los almaceneros) se han quedado con un stock”, aseguró Lukoski.

“Es un año atípico. Calculamos que es por la ola de festejos que hemos tenido desde mediados de diciembre”, consignó el comerciante sobre esta variación en el consumo en un contexto de alta inflación de alimentos y de un último mes del año marcado por los festejos por la tercera copa del mundo de Fifa, obtenida por la Selección Argentina en Qatar.

Un primer mes de pocas ventas con aumentos en la carne y productos estacionales

Al respecto, Lukoski insistió en que “en año nuevo no se comió tanto asado”, a diferencia de las semanas previas con el Mundial de Futbol y Navidad. “Con los gastos que hubo en diciembre, que tenemos que reconocer fue un muy buen mes y se trabajó excelente, en enero, es bastante tranquilo”, remarcó el comerciante, admitiendo que será un mes complejo para el sector.

En cuanto a los acuerdos de precios, Lukoski explicó que se viene sosteniendo el acuerdo de no superar un aumento mensual del 4% en las mercaderías, “pero los productos de temporada han marcado índice inflacionario importante”. Tal es el caso de los “lácteos desde septiembre y se sostuvo en quesos y yogures, que han tenido un aumento importante”.

Asimismo, “las bebidas suelen tener aumentos en verano, más allá de que la gente no está consumiendo”, agregó el comerciante. Por último, Lukoski confirmó que en el primer mes del año “tenemos un aumento del 5% en carnes, algo que no venía sucediendo desde el año pasado. Esperemos no tener más sorpresas con los precios”, remató el comerciante.