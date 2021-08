Se quedó sin trabajo en la pandemia y recorre 15 kilómetros diarios por cartones

POSADAS. Un cartonero que recorre unos 15 kilómetros en bicicleta, recolectando residuos, contó esta semana que logra conseguir unos 700 u 800 pesos en los días que consigue una buena cantidad de cartones.

Se trata de Mauricio Da Silva, quien dialogó con MisionesCuatro sobre sus jornadas laborales como reciclador, obligado por la falta de empleo desde la crisis suscitada en 2020, por la pandemia del coronavirus y la cuarentena de casi 8 meses, dispuesta por el gobierno nacional.

“Hago unos 15 kilómetros diarios, más o menos. Casi todos los días hago. Hay días que salvas y hay días que no. A veces se consigue cartón y a veces no”, relató Da Silva, quien añadió que hace un año que trabaja como cartonero.

“Antes trabajaba en la olería, pero terminó todo y dejé. Estuve changueando y me dediqué a esto”, añadió el trabajador, que, además, contó que también cortaba el pasto, “pero ahora no hay” porque la municipalidad se encarga de esas tareas. “Ahora sí, me dedico a juntar cartones nomás”, completó.

De acuerdo con este cartonero, son los alimentos, el gasto diario más alto que tiene que hacer frente junto con su pareja. “Hay que pagar la luz, el agua y la comida. Lo más caro que está es la comida, hay que ganarse el día para poder comer”, remató.