POSADAS. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, aumentó la pobreza y la indigencia en Posadas, al comparar los datos del segundo semestre del 2020 con los del primero del 2021. Tanto en términos relativos (porcentuales) como en absolutos (numéricos) aumentaron los conjuntos de personas que no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total (pobres) y los que no llegan a satisfacer sus necesidades alimentarias, es decir, no llegan a obtener los recursos necesarios para solventar la Canasta Básica Alimentaria (indigentes).

Según los datos difundidos este jueves, la pobreza afecta al 30% de los hogares y al 39,4% de los habitantes de Posadas. Mientras que la indigencia golpea al 4,7% de los hogares y el 6,5% de la población.

En cuanto a la cantidad de personas por debajo de la línea de la pobreza y de la indigencia, el INDEC informó que en el primer semestre del año 121.019 hogares y 375.830 personas son pobres. Mientras que de este conjunto, 5.685 hogares y 24.496 personas, son indigentes. Es decir, no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias.

Asimismo, al comparar los datos de los últimos tres semestres, la pobreza y la indigencia, avanzaron en la capital misionera. En el primer semestre del 2020, el 27,1% de los hogares y el 38,1% de las personas, estaban sumidas en la pobreza. Para el segundo semestre, eran el 27,6% de los hogares y el 37,7% de las personas, los que eran pobres.

En el primer semestro del 2021, según el INDEC, la pobreza afecta al 30% de los hogares y al 39,4% de las personas. Es decir, una suba del 2,4% y del 1,7%, respectivamente.

Lo mismo ocurrió con la indigencia, es decir, los que no cubren la CBA. En el primer semestre del 2020 eran indigentes el 3,9% de los hogares y el 5,1% de las personas. Esos porcentajes pasaron al 3,4% (hogares) y 5,9% (personas), en el segundo semestre del 2020.

Pero en el primer semestre del 2021, los porcentajes volvieron a elevarse: el 4,7% de los hogares y el 6,5% de la población son indigentes, en ese periodo, el último medido por el INDEC.