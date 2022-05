Señalan que hubo un “aumento increíble” de consultas psicológicas, “sobre todo de niños y adolescentes”

POSADAS. Para la Coordinadora de Salud Mental de la Dirección de Salud – Zona Capital, la Dra. Narena Ayala, desde 2020 y luego del aislamiento social por la pandemia del coronavirus, aumentaron las consultas psicológicas tanto en el ámbito privado como en el público, “sobre todo de niños y adolescentes”. En algunos casos, son consultas derivadas desde escuelas y otras instituciones por autolesiones e intentos de suicidios en adolescentes, reveló la funcionaria y psicóloga.

Desde 2020 y luego de la pandemia “hubo una cuestión de incertidumbre muy fuerte, el no saber qué va a pasar”. En ese contexto, aparecieron “emociones que no se pueden gestionar, ni nombrar. Eso hace aumentar la ansiedad. Consecuencias que se van manifestando tanto en niños como en adultos”, reveló Ayala, en diálogo con el programa Previa Informativa.

Entre los síntomas, Ayala apuntó a las personas que sufren dolor en el pecho, que “se van retrayendo, no van construyendo redes sociales, que se sienten solos, ante alguna situación social les da miedo”. Además, aparecen palpitaciones y sudoración. “Hay muchos síntomas físicos y emocionales que son señales que alerta para poder trabajar en la prevención de trastornos de ansiedad y cuestiones mucho más graves como los intentos de suicidio”, comentó la coordinadora.

Ante la consulta, Ayala admitió que las “cuestiones socioeconómicas” inciden en el estrés y la ansiedad. “Que no te alcance el sueldo o las personas que hacen changas, que no les alcance (el dinero), esa preocupación por no tener qué comer o qué comprar a los hijos, genera un nivel de estrés que puede ser crónico y genera emociones de mucha angustia. Son cuestiones que están afectando a la población en general”, admitió la psicóloga, vinculando la crisis económica con el deterioro en la salud mental.

Asimismo, Ayala insistió en que el aislamiento y la pandemia generaron un incremento en las consultas psicológicas. “Luego de este aislamiento la gente está consultando mucho más tanto en el ámbito privado como en el público. Desde el subsector público, lo que se pudo observar, tanto en los CAPS como en los hospitales de nivel I, II, y III, (es que) hubo un aumento increíble de consultas”, dijo funcionaria.

“Y sobre todo muchas de niños y adolescentes, derivadas de las escuelas. Y los adolescentes con autolesiones e intentos de suicidio. Son cuestiones que han ido aumentando y se tienen que ir trabajando para poder prevenir. En el ámbito privado, también la demanda aumentó muchísimo”, enfatizó Ayala.

Finalmente, la psicóloga se refirió a los signos de alarma que los padres y madres deben tener en cuenta en sus hijos cuando atraviesan el periodo de la adolescencia. “Los adolescentes necesitan su grupo de pares que los va a ayudar a construir sus identidades. Un adolescente que no tiene amigos, o no tiene junta en la escuela o el barrio, es un signo que tiene que alarmarnos. Por más que sea más o menos introvertido, es importante fomentar que tenga vínculos sociales”, comentó.