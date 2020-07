Sin Techo: 165 familias llevan un mes ocupando dos predios cerca de basural

POSADAS. La demanda de vivienda digna recrudece en la capital misionera en tiempos de pandemia del novel coronavirus y unas 165 familias continúan instaladas en dos predios en la zona del basurero municipal “La Olla”. Sin respuestas de las autoridades, las familias sin techo lograron impedir el desalojo mediante un amparo judicial. Reciben asistencia alimentaria por parte de la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y algunos están dispuestos a dejar el lugar, si el gobierno los relocaliza en viviendas dignas.

Andrea Gamarra, una de las residentes en el lugar, contó a MisionesCuatro que “la mayoría ya están haciendo sus casitas” y que “tenemos más de 80 familias y en el predio al costado del Correo, hay 86 familias. El 2 de julio se cumplió un mes desde que estamos acá”, contó la mujer. Y agregó: “un abogado nos está ayudando, mediante el amparo, pudo frenar el desalojo”.

“Nosotros recibimos mercadería, ayuda de la CCC. El Ministerio de Desarrollo Social no nos dio nada. Ni siquiera chapas. La mayoría se rebusca en el basural, pero no para recolectar comida”, aseguró Gamarra, añadiendo que reciben alimentos de la Cocina Centralizada (que depende de DDSS), tres días a la semana.

Según Gamarra, están dispuestos a dejar los predios, siempre y cuando, los relocalicen en viviendas dignas. “Nosotros no queremos estas tierras, queremos una casa digna para vivir. Estamos acá porque no podemos pagar alquiler, ni trabajar (por la pandemia del coronavirus). La asignación no alcanza, tenemos muchos chicos. Si pagamos alquiler no le damos de comer a nuestros hijos”, remató.