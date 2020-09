Sospechan de una millonaria malversación de fondos en Asociación de Bomberos Voluntarios de Itaembé Miní

POSADAS. Un fuerte reclamo y protesta se hizo sentir este lunes frente al destacamento de Bomberos Voluntarios de Itaembé Miní, donde vecinos de la zona exigieron conocer los balances contables de la Asociación de Bomberos Voluntarios de ese barrio, y saber “dónde van los fondos” de millonarios subsidios nacionales y provinciales. Además, voluntarios denunciaron discriminación ante el Inadi.

Un grupo de vecinos se manifestó frente al destacamento donde funciona la asociación de bomberos voluntarios, donde, además, ya hay denuncias por discriminación presentadas ante el Inadi – Misiones. “El cuartel, desde su inicio, siempre quedó en el estado en que lo ven ahora. Nos concentramos para saber a dónde van los fondos que maneja la comisión directiva de la Asociación”, señaló Adrián West, vecino y referente barrial.

“El dinero es para los bomberos. Tenemos los números pero no los vamos a decir, que se hagan cargo los que tengan que hacerlo. Estamos hablando de millones de pesos. No hace falta ser muy inteligente para saber que no se invirtieron. Queremos que nos muestren los balances. Los bomberos quieren saber dónde están esos balances. Qué se hizo con ese dinero”, puntualizó West, en diálogo con MisionesCuatro.

Según el referente vecinal, a las denuncias por discriminación sexual dentro de la Asociación, presentadas ante el INADI, seguramente, se le sumarán denuncias penales por la presunta malversación de fondos. “La sociedad no puede tener un cuartel de bomberos en este estado. Los bomberos no tienen móvil, no tienen sueldo y duermen en el colectivo (del cuartel). Necesitamos que el Estado y la provincia intervengan. A los bomberos se los maltrata y discrimina. Es aberrante lo que está pasando acá adentro”, bramó.

“De vez en cuando los oídos son sordos y se empiezan a movilizar cuando los medios sacan las denuncias en las noticias. No hubo ninguna respuesta. Por ahora no vino ningún diputado o funcionario”, aclaró West sobre la protesta en la que no hubo corte de avenida por respeto a los vecinos que necesitan transitar en la zona.

Las denuncias por discriminación y la palabra de una secretaria

Consultado por las denuncias de discriminación, West fue lapidario: “Si vos presentas algo o decís que estamos equivocados en esto, estás afuera. Es lo que le pasa a todos acá”, recalcó.

Por su parte, Sandra Allende, una secretaria de la Asociación, aseguró que “no está autorizada a hablar de las denuncias”. Y adelantó que la entidad emitirá un comunicado público en las próximas horas. Respecto de los subsidios que reciben, Allende dijo: “No tengo por qué brindar esa información”.

Algunos de los voluntarios expulsados de esta asociación, también estaban en la protesta. Uno de ellos, aseguró que lo echaron por ser amigo de otro voluntario que es gay. “La denuncia es por discriminación, amenazas y abuso de autoridad. Presenté la denuncia al Inadi y cuando llego a mi casa me piden que firme una nota para que me den la baja”, reveló el joven expulsado del cuerpo de bomberos voluntarios.