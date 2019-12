POSADAS. El próximo 31 de diciembre, vence un número no informado de contratos municipales y la nueva gestión que encabeza el intendente renovador Leonardo Stelatto, analiza si renovarán o no los mismos. Aunque se espera una poda importante de contratos heredados de gestiones anteriores, en particular, los que entraron con el ex alcalde Joaquín Losada.

Una pista la dio el propio jefe comunal: “En la medida que cada uno esté en su lugar de trabajo y cumpliendo una función lo vamos a seguir respaldando con el salario que corresponde”.

Pasada una semana de la asunción a la intendencia “Lalo” Stelatto analizó cómo recibió el municipio y delinea las acciones a seguir en las próximas semanas. Especialmente en temas urticantes como el servicio de recolección de basura, reuniones con los empleados, delegados y gremios, y empezar a analizar los contratos.

En contacto con la prensa, Stelatto dijo que las prioridades a trabajar “son el transporte, la recolección de basura y se debe pensar en las vacaciones; por lo cual se debe tener las playas en condiciones para que el vecino de la ciudad pueda acercarse a disfrutar”.