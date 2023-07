Sufrió el incendio de su vivienda hace un mes y pide con urgencia ayuda

POSADAS. El 14 de junio pasado, Carolina Suárez sufrió el incendio de su vivienda, ubicada en calle Máximo Paz, 2935, Casi Trinchera de San José. Realizó los reclamos correspondientes, pero nunca recibió asistencia del Estado, solamente de amigos y vecinos.

Necesita ayuda principalmente para poder construir el techo de la vivienda. Por tal motivo, las personas que deseen para colaborar pueden comunicarse al teléfono: 3765397873.

“Me prometieron que iban a traer maderas, que iban a hacerme el techo. Hoy supuestamente tenían que venir los de Potenciar Trabajo a hacerme reboque de la pared. Recién estuve llamando, discutiendo con ellos para ver si iban a venir. Si no van a venir que no me mientan directamente”, contó la vecina.

Y agregó: “no sé a quién pedir a quién acudir, tengo que vivir acá porque la vez pasada acá me quisieron usurpar la casa y no puedo dejar la casa sola. Anoche no podía dormir del frío porque entra viento por todos lados. Apenas pude mandar poner la puerta esa con la ayuda de los vecinos”.

“Claudio el de ministerio dijo tenemos 300 casos antes, pero es mentira, yo vi, acá pasan cosas y al toque están y conmigo nada, yo hace un mes que estoy así”.

Respecto a la ayuda dijo que fue “Solamente de los vecinos y algunos amigos, del Estado, nada. Todo lo poco que tengo está donado gracias a Dios. Necesito sobre todo el cielo raso para dormir sin frio por lo menos”, expresó la mujer.