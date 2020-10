Tatiana, la joven que padece discapacidad recibirá atención

POSADAS. La madre de la joven, Lourdes Cabral, acudió a este medio manifestando “estar cansada” y “no saber qué hacer” ante la falta de respuestas de organismos estatales.

Tras conocerse el caso, desde el Ministerio de Salud Pública de la Provincia se comunicaron con Misionescuatro.com, manifestando que desde el Programa Incluir Salud (programa de la Agencia Nacional de Discapacidad), se contactaron con Cabral para tomar conocimiento del caso.

La mujer señaló a la cartera sanitaria que Tatiana no es beneficiaria del Incluir porque tiene cobertura social de OSECAC y, debido a que no ha podido renovar el Certificado Único de Discapacidad en estos meses, la obra social a la cual está afiliada no está cubriendo la atención de la joven.

Cabral irá a las oficinas de Discapacidad del Ministerio de Salud para iniciar la renovación del CUD y solicitar el cambio al INCLUIR para su hija.

Tatiana tiene 19 años y padece de ataxia cerebelosa, una enfermedad progresiva que le impide caminar por sus propios medios.

“Es una enfermedad avanzada y en lugar de mejorar (Tatiana) va empeorando. Necesito que me ayuden a renovar el certificado de discapacidad”, declaró la madre de la joven.