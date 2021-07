Ola de inseguridad: taxistas posadeños aseguran que están desprotegidos

POSADAS. Dando muestras de su desconocimiento de la realidad local, dirigentes del oficialismo provincial, como Maximiliano Toto Álvarez aseguran ante la prensa nacional que en la provincia no hay hechos de inseguridad e incluso alegan que en nuestra provincia “se puede dejar la bicicleta en la vereda” o “dormir con la puerta abierta”.

Nada más alejado de la realidad y los propios hechos de inseguridad dan fe de esto. Sin ir más lejos, el miércoles pasado, a la noche, un taxista posadeño fue secuestrado por tres jóvenes delincuentes que a punta de pistola lo encapucharon y lo tuvieron de rehén durante algunas horas. Finalmente, lo dejaron en la zona de la Usina de Emsa, detrás del autódromo de Posadas y se llevaron el auto al que le destruyeron el equipo de comunicación y lo desvalijaron.

Fue el caso de Miguel Alberto Vera, un chofer de una empresa de taxis de la ciudad que contó a MisionesCuatro la violenta experiencia.

“Me dijeron que estaban cansados de caminar y querían ir cerquita. Me hicieron entrar cinco cuadras al barrio San Onofre, me pusieron la pistola en la cabeza y me dijeron quédate quieto no te muevas”, contó Herrera a MisionesCuatro.

El tachero los hizo subir a los tres pasajeros en el asiento trasero del auto, una vez dentro del mencionado barrio lo obligaron a bajar, uno de los delincuentes tomó el volante y lo sentaron en la parte trasera del auto donde uno de los ladrones lo tuvo encañonado durante poco más de dos horas. “Me ataron las manos con precinto y me encapucharon para que no los reconozcan”.

La victima comentó que, por el acento de los delincuentes, puede estimar que se tratan de jóvenes posadeños. Además, contó que al parecer no estaban drogados, pero si habrían actuado bajos los efectos de drogas.

Vera fue abandonado a la altura de la Usina de EMSA, atrás del autódromo de Posadas. Según comentó se llevaron una suma de 12 mil pesos que tenía en el auto, tarjetas, documentos, carnet de conducir, celulares, la rueda de auxilio, batería y matafuegos.

Sobre el caso, MisionesCuatro consultó a Sandra Barrios, del sindicato de Taxis, Remises y Afines, quien manifestó que “los robos hacia los taxistas y remiseros nunca dejaron de existir” y “empezaron a ocurrir seguido”, contando que hace un mes atrás tuvieron un hecho similar al de Vera. “No podemos seguir esperando a que las autoridades se preocupen por la seguridad del chofer”, agregó Barrios.

Los taxistas habían solicitado ciertas medidas de seguridad entre las que se destacaba una cabina anti vandálica para proteger al chofer.

“Estamos desprotegidos, el chofer de taxis es el único trabajador que tiene a su agresor a la espalda y está atado por el cinturón de inseguridad”, insistió la sindicalista quien advirtió que desde el lunes solicitará una reunión con las autoridades del Gobierno provincial.