Tiene 94 años, cobra $19 mil de jubilación y EMSA le factura $5 mil por mes

POSADAS. Según reveló Raúl Cristaldo, su padre Ramón, un nonagenario que reside en el Bº A3-2, está sufriendo abultadas facturas de luz por parte de EMSA (Energía de Misiones SA), que insumen una cuarta parte del total de su jubilación. El denunciante hizo públicas la última factura de EMSA de 5 mil pesos y el ticket de la jubilación de su padre, que apenas llega a los 20 mil pesos.

“Es una guasada lo que le cobran la jubilación no alcanza a los 20 mil, le viene 5.500 de luz. De agua le viene 1.300 (pesos)”, se quejó Cristaldo, quien consideró “indignante” lo que está cobrando EMSA. “Por suerte es sano, con los 94 años que tiene, está lucido y no padece enfermedad”, recalcó.

Consultado al respecto, Raúl contó que su padre, “tiene lo básico: heladera, lavarropa y un aire acondicionado, porque para su edad, el ventilador no alcanza. Y un freezer. Pero a mí domicilio, me viene 3.500-4000 pesos y en mi casa somos 4 personas. Indigna”, recalcó Cristaldo.

Por otra parte, el denunciante afirmó que podría haber personas colgadas de las líneas de energía eléctrica, pero EMSA no interviene. “En una oportunidad, presenté una nota a EMSA para que verifiquen el estado del medidor. Mandaron a un ingeniero y yo no estuve esa mañana. Mi viejo no tiene capacidad de palabra, pero el ingeniero debe haber revisado los pilares. El vecino tiene la luz enganchada. El ingeniero tenía que proceder ahí, pero le dijo a la esposa de mi papa que haga la denuncia”, contó Raúl, molesto con la presunta desidia del técnico.

“En ese sector, hay varios enganchados. También en (la TV de cable) casi 5 familias estaban enganchadas”, insistió.

Ramón Cristaldo reside en la calle 14 casa 16 del barrio A3-2 (Miguel Lanús)