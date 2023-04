Todo listo para la nueva bicicleteada solidaria del Roque González

POSADAS. El próximo sábado 22 de abril se realizará la 23º bicicleteada solidaria del Colegio Roque González. Quien dio detalles de esta actividad, fue el padre Juan Rajimón, en diálogo con el móvil de MisionesCuatro.

“Invito a todos a que nos sumemos juntos. Un poco la bicicleteada es pedalear juntos en familia, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, abuelos, mayores, porque no es una carrera sino es un paseo, colaborando y ayudando”, declaró el sacerdote.

Y agregó: “el lema este año es pedalear, cuidar, porque justamente el 22 de abril es el día de la tierra, con todo lo que sufrimos con el cambio climático tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Por eso también este año marca una diferencia, que es promocionar el uso de la bicicleta. También queremos dar este mensaje que podemos cuidar nuestro medio ambiente con los pequeños gestos que cada uno hace, y además el deporte que es sano para cuidar a la salud”, explicó.

Con respecto a la inscripción-que pueden hacerse hasta el sábado 22 al mediodía-consta de $200 y un alimento no perecedero: “lo que quieran sumarse pueden acercarse al colegio Roque González para hacer su inscripción a través de un alumno, un docente, son 200 pesos para los gastos organizativos y un alimento no perecedero. De repente dicen ‘yo no puedo pedalear, pero sí puedo hacer mi inscripción solidaria trayendo mercadería’, de hecho, hay muchas empresas que dicen ‘nosotros aportamos diez cajas de leche o una caja de fideos. Todo lo que uno pueda dar, si siempre viene bien”, declaró Rajimón.

Dijo que los destinatarios son principalmente “son los hogares de la fundación padre Guillermo Arias, también los comedores aquí a través de Caritas, más seis comunidades aborígenes en el interior de la provincia, después algunos merenderos en la ciudad de Posadas”, comentó.

Con respecto a la bicicleteada, tendrá lugar el sábado 22 de abril a las 13 horas. La concentración será frente al colegio, sobre la calle Colón y Entre Ríos. “Salimos hasta la calle Salta, luego por Salta hasta Roque Sáez Peña, avenida Costanera, hasta Zaimán, donde se hace la primera posta”, explicó.