“Cayeron 50 milímetros mucha agua en poco tiempo, el problema es cuando cae en poco tiempo, la situación urbana no puede evacuar agua”, explicó Fabio Cabello en diálogo con Misiones Cuatro.

Dijo que nuestra zona es la “región del mundo donde más tormentas tenemos, donde hay más actividad eléctrica”.

Además agregó que “históricamente” el 50 por cuento de las alcantarillas de la ciudad no funcionan: “hay muchas cosas para hacer frente, pero si la orden no viene de arriba no se puede hacer mucho”, expresó el funcionario municipal.

La entrevista