Transporte urbano: Estudiantes solicitan la implementación del BEG y emisión de plásticos

POSADAS. Continúa el reclamo de mejoras en el servicio de transporte urbano de la capital misionera. En esta oportunidad, diferentes sectores como organizaciones sociales, estudiantiles y gremiales, hicieron entrega de un petitorio en Casa de Gobierno en la mañana de este martes.

El móvil de MisionesCuatro pudo hablar con algunos de estudiantes que están haciendo el reclamo, una de ellas, Micaela Machado de la organización estudiantil “La Carlos Tereszecuk”. “Solicitamos mejoras en las condiciones del transporte urbano, teniendo en cuenta, que, este último tiempo para realizarse la SUBE el SITUM desde la empresa dicen que no hay más el cartón para realizar la SUBE, que tenemos que adecuarnos al nuevo sistema, un celular con datos, plata virtual, y escanear un QR. No todos los colectivos están en condiciones con los dispositivos, algunos no funcionan y no podés cerrar el viaje, terminás pagando más”, declaró la joven.

“Es un beneficio para la empresa y el boleto estatal gratuito no existe”, expresó.

Por su parte, Cintia de Lima, integrante de la agrupación “8 de octubre” señaló: “sacaron la aplicación y no se dieron cuenta que los únicos afectados somos los estudiantes y la sociedad en sí”.

Dijo que hay muchos estudiantes afectados, tanto primarios como universitarios. En el caso de los universitarios, “no todos cuentan con el plástico y a veces la aplicación no funciona. Los estudiantes nos vemos obligados a pagar un boleto único cuando está subsidiado”, manifestó.

“Nuestro pedido hoy es por el plástico que no se está emitiendo”, agregó.

También habló María Ríos, la vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad De Humanidades y Sociales de la UNaM. “Como estudiantes apuntamos a la implementación del Boleto Estudiantil Gratuito que en este momento hay una serie de obstáculos que dificultan al mismo”.

Con respecto a esos obstáculos, Jorge Escurra, integrante de la agrupación “Alfredo González” dijo que son “los chicos del interior que actualmente no poseen la SUBE y hoy por hoy la empresa no está otorgando ese beneficio”.