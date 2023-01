Una mujer con discapacidad denuncia que los inspectores de tránsito “la persiguen” y multan sin razón

POSADAS. “No sé si me persiguen a mí, pero me defiendo”, remarcó Olga Benavídez, una persona con discapacidad que cuenta con la identificación correspondiente en su vehículo pero, de todas maneras, le labran actas como si se tratase de un conductor regular, que no cuenta con los derechos propios de las personas con discapacidad.

“Estaciono en lugares donde podemos y según la oblea, podemos estacionar en cualquier lugar donde no haya ingreso de autos. No podemos estacionar frente a sanatorios. Pero yo sé dónde puedo estacionar y dónde no”, aseveró Benavídez al Móvil de MisionesCuatro este viernes, en una nota en la que reclamó que ya no le labren actas cuando no corresponde.

“Ayer descubrí (por medio de un funcionario de tránsito) que ellos sacan fotos y hacen las multas. Ahora entiendo las multas voladoras que me han llegado a mí”, lanzó la mujer, insistiendo en que cuenta con “la oblea municipal y el símbolo internacional de discapacidad”.

Le labran actas por no usar el SEM, cuando las personas con discapacidad no deben pagarlo

Según denunció a este medio, los inspectores municipales le labran actas de infracción “en cualquier lado. Y hasta me han labrado actas por estacionar sin SEM (Sistema de Estacionamiento Medido), cuando nosotros no pagamos SEM”, aclaró.

Cabe destacar que Benavídez remarcó que no debe pagar las multas, pero las actas implican pérdida de tiempo y suma de puntos en el sistema scoring. “Si me dejan la copia, llamo al SEM y ellos lo eliminan. El juzgado de faltas también elimina las faltas, pero tengo un problema pulmonar y no puedo estar yendo y viniendo a lugares donde no usan los barbijos”, enfatizó. “Me dejan sin efecto las multas, pero estoy al borde de los 20 puntos del scoring” y pasado ese límite, “no puedo conducir por 60 días”, advirtió.

Por último, la conductora pidió a las autoridades municipales “que nos habiliten más estacionamientos para discapacitados exclusivamente y no los carteles blancos para ascensos y descensos.