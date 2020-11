Una pareja posadeña tuvo coronavirus y denuncia indiferencia de Salud Pública

POSADAS. Otra acusación contra el protocolo de Salud Pública, en pleno aumento de casos de coronavirus en la provincia, salió a la luz este miércoles.

“Salud Pública nos abandona”, sostuvo Karina, una vecina posadeña, en diálogo con Misiones Cuatro, al contar su experiencia.

El primero en manifestar síntomas de Covid-19 fue su marido y luego, ella. “Yo me di cuenta porque se me quemó la olla con comida y no sentí el olor a quemado”, indicó. Karina reveló que llamó al 0-800 de Salud Pública para pedir información y simplemente les dijeron que tomen paracetamol si aumentaba el malestar.

Los dos se sometieron al hisopado en el Hospital de Fátima y dieron positivo. Posteriormente, volvió a comunicarse al 0-800 y fue atendida con cierto desinterés, “No me preguntaron con quién estuve, ni quién vive conmigo. Me hablaron rapidito y me cortaron. Me quedé con el teléfono en la mano. Me dejaron a la deriva”, señaló.

Karina aseguró que no tuvo el llamado de nadie del sistema sanitario para realizar un seguimiento o constatar el cumplimiento del aislamiento. “Si yo no llamaba a Salud Pública para avisar que soy positivo, nadie se iba a enterar. Podría haber salido, o hecho fiestas en mi casa. Podría haber viajado al interior, nadie controla”, insistió.