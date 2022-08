Una propiedad privada de la Chacra 189 fue tomada por 30 familias

POSADAS. En la Chacra 189, en la Avenida Leandro N. Alem y calle 34, entre Monseñor de Andrea y 119, 30 familias ocuparon una propiedad privada. La mayoría son de la zona, pero también hay de otros barrios.

Una de las que personas que se instaló en el terreno es Dolores Pedrozo, quien, en diálogo con el móvil de Misiones Cuatro declaró: “son 30 familias que están ocupando el predio por necesidad, ayer vinieron y no nos dijeron quién es el dueño, sabemos qué hace cinco años el terreno nunca se limpió y tanto. Yo, al igual que otras familias entraron porque estaban alquilando, el trabajo escaseó y tomamos la decisión de tomar ese terreno”, comentó.

“Una cierta cantidad entramos por conocimiento y el resto vinieron cuando vieron”, agregó.

Además, contó que el dueño no se hizo presente, solamente la Policía y les solicitó que desocupen el terreno: “les dijimos que mientras no aparecen y no nos dan una solución no vamos a dejar el predio”, expresó la vecina.

Por su parte, Micaela Báez tiene 23 años y dos hijos. Contó que llegó al lugar porque le es difícil acceder a una vivienda del Iprodha.

“La gente se iba a meter y en eso había aparecido el dueño, en lo cual, se había firmado un convenio de que, si no quería que la gente se meta, tenía que tener en condiciones, cercado y con un cartel que diga ‘propiedad privada’, que no está”, relató la joven al móvil de Misiones Cuatro.

Y agregó: “cada tres meses tenía que estar limpio, nunca apareció, se hizo denuncia, de todo el desastre que hay, bichos”.

“No aparece y le dijimos que vamos a salir por las buenas, pero queremos llegar a un acuerdo”, declaró.