Una vecina del barrio San Lucas necesita ayuda tras el incendio de su precaria vivienda

POSADAS. Una mujer de unos 61 años que reside en el barrio San Lucas, en calle 9 de Julio, casi la Larrea, perdió todo tras el incendio de su precaria vivienda. El hecho ocurrió en la madrugada de este martes.

El móvil de MisionesCuatro se acercó hasta el lugar y dialogó con dos vecinas, quienes relataron lo sucedido y brindaron un contacto para quienes deseen brindar asistencia a la damnificada: 3764-666661.

Raquel Verón contó que el incendio ocurrió cerca de las 4 de la madrugada. “Estábamos durmiendo, mi hija escuchó que había explosiones y, cuando nos levantamos a mirar, era la casa de la vecina que se prendía a fuego”, relató.

Y agregó: “hace años que está, tiene problemas mentales, no tiene una atención porque no tiene familiares, vive sola y por lo que sé rescata de las calles, los vecinos le ayudan. Pudo salir sola por suerte, porque salimos todos preocupados porque pensamos que estaba adentro y no había salido, estaba con un poco de asfixiada. Entre los vecinos empezamos a tirar agua”.

“Llegaron los bomberos cuando ya estaba ya estaba casi todo apagado, la policía llegó antes y ellos nos ayudaron con el agua, a cargar balde de la casa de la vecina que nos brindó un tanque y así pudimos apagar”, relató la mujer.

Con respecto a las causas del incendio señaló: “me dijo que hizo un fueguito porque tenía frío a la madrugada y me dice que no sabe cómo fue a parar en la cama el fuego”.

Asimismo, dijo que está sola, sin ayuda de ningún familiar: “no quiere tener contacto con nadie, no tiene asistencia médica, ni una ayuda. La casa le hicieron hace poco, pero sin baño. Los vecinos ofrecimos el techo, pero no quiere”, comentó.

Por su parte, Patricia Pereira, integrante de la comisión vecinal del barrio San Lucas, contó que la damnificada vive hace más de 40 años en el barrio. “Nadie todavía se acercó a brindarle ayuda o a ver al menos”, expresó.