VacunadosVip: los posadeños están “indignados”

El lunes por la tarde, el Gobierno dio a conocer la tarde la lista completa de todos los turnos que se otorgaron en el Hospital Posadas para vacunarse contra el Covid-19, entre los que figuraban el presidente Alberto Fernández, Carlos Zannini, Eduardo Duhalde y su familia, entre otros.

En ese marco, Misiones Cuatro realizó la siguiente encuesta: ¿Qué le generó la noticia de la vacunación vip?

“Me provocó mucha indignación, fue una muy mala medida tomada por autoridades que no midieron las consecuencias y es la ciudadanía la que termina pagando los platos rotos. Siempre es el ciudadano común el que termina no recibiendo”, dijo un vecino.

En tanto, otro posadeño respondió: “me causó indignación, la vacuna tiene que darle a los adultos mayores que tienen más riesgos y se las dan a la gente joven a que se vacunen”, manifestó.

“Como ciudadano pienso que está todo mal esto. Me generó indignación y el político que está de turno tienen prioridad y no el pueblo”, señaló otro vecino.

Por su parte, el último de los encuestados respondió: “no me sorprende porque todo funciona así en la Argentina, obviamente que está mal, la ley y la justicia son para ellos (los políticos), la policía la seguridad es para ellos, no para proteger a la gente común”, expresó.