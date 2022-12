Vecino de Bº Los Paraísos denunció que vive bajo amenaza

POSADAS. Mario Dublese, un residente del Barrio Los Paraísos, apeló al Móvil de MisionesCuatro para hacer pública una grave denuncia por amenazas, discriminación y agresiones contra los vecinos que le vendieron el terreno a donde vive. Pidió la inmediata intervención de las autoridades para poder vivir tranquilo.

La denuncia es por “maltrato verbal y discriminación. Tengo 64, nunca tomo (alcohol) ni peleo con nadie. Por lo que veo no quieren que triunfe”, sostuvo Dublese a este medio.

Según Dublese, está solo en Posadas, porque su hijo reside en Buenos Aires y “no puede venir. Lo que pasa es que no me puedo defender solo. Estoy censado desde aquel tiempo en que Yacyretá” elevó la cota operativa “a 84 metros”, acotó.

En cuanto al conflicto con sus vecinos, Dublese dijo que, a uno de ellos, “le ayudé varias veces. Y le di para su gallinero. Pero igual, el animal entra, molesta y come todas las verduras. (Él) me amenazó y me quiso pegar delante del portón dentro de casa”, expresó.

“Hace como dos años que me están atacando”, manifestó Dublese, añadiendo que el agresor es “el que me vendió. Soy argentino, compré acá y quiero que me dejen vivir tranquilo”, concluyó.