Vecinos de la Chacra 181 siguen reclamando arreglo de calles

POSADAS. Reina Mancuello, vicepresidente de la comisión vecinal de la Chacra 181, habló con Misiones Cuatro y relató los inconvenientes que padecen en el barrio, del cual no tienen soluciones.

“Presentamos nota con la presidenta del barrio y el tesorero y queremos que nos ayuden, vivimos en barriales, no tenemos buenas calles”, expresó Mancuello.

Asimismo, agregó: “los días que llueve es peor, ahora llovió muy poco. Los días de mucha lluvia fundí muchos muebles, tuve que tirar y los vecinos también”, manifestó.

Comentó que hace más de 34 años que viven esta situación y son muchas las familias afectadas.

También dijo que, en casos de emergencia, las ambulancias no pueden ingresar por el mal estado de las calles: “la ambulancia directamente no entra, hay que salir hasta la avenida, hay mucha gente discapacitada que no camina y están en silla de ruedas”, reveló la vicepresidente de la comisión vecinal.