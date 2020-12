Vecinos de Villa Poujade no tienen agua potable desde el sábado

POSADAS. Los vecinos del barrio Villa Poujade aseguran que la situación es desesperante, porque necesitan el líquido vital para la higienización y más aún por el calor.

En ese contexto, Zunilda, una vecina de la zona contó a Misiones Cuatro que desde el sábado a la noche no cuentan con el servicio de agua. “Qué pasó no sé, hoy me fui a pagar la boleta del agua y estaba el presidente sabiendo, el barrio no tiene agua, pero a él no le faltó”, declaró la mujer.

Asimismo, contó que le preguntó al presidente de la Cooperativa el motivo del prolongado corte, éste le respondió que se quemó una bomba y que se necesita una grúa para sacar la bomba, “¿pero espera tres días para buscar una bomba?”, cuestionó la vecina.

Por su parte, Carolina relató la situación que le toca vivir por la falta de agua: “en mi casa y en la cuadra tenemos tanque, pero hoy miércoles se terminó la reserva que teníamos. Se complica bastante, veníamos pidiendo auxilio a una vecina que tiene un pozo y es complicado porque somos muchas familias. No tenemos certeza de cuándo vamos a tener una solución a esto, teniendo cooperativa ocurra esta situación”, comentó la joven.