Vecinos del barrio 508 en alerta por usurpaciones de viviendas

POSADAS. Vecinos del barrio 508 están en alerta por usurpaciones de viviendas que están deshabitadas. Hace un mes una casa fue ocupada de manera ilegal y otra intentó ser ocupada. Este último hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vecina.

Para conocer más detalles de estos hechos, el móvil de MisionesCuatro habló en primer lugar con Andrea Acosta, una vecina del barrio 508 sector 7, quien al respecto comentó: “hace un mes usurparon una vivienda ubicada por la avenida Lapacho casi calle Lluvia de Oro, fue usurpada por una persona con discapacidad, hay un hombre detrás, que es su marido”.

“Desde ese día no podemos dejar nada afuera, estamos recibiendo amenazas, me han ofrecido cosas robadas, generalmente pasan sábados y domingos en nuestras viviendas”, agregó.

Asimismo, continuó: “he redactado una nota para el Iprodha y personalmente me encargué que todos los vecinos puedan firmar brindando nuestro apoyo. Ayer (martes), la mayoría no fue a su trabajo, los niños no fueron a la escuela porque quisieron usurpar la vivienda que tenemos acá al lado”, contó Andrea.

Dijo que ese último hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vecina: “quisieron entrar, vinieron con sillas un grupo de jóvenes”, agregó la mujer y contó que hizo los reclamos al Iprodha y la denuncia a la policía.

“No queremos este tipo de vecinos”

También habló Gloria Villalba, vecina de la zona y reveló como sucedió el intento de ocupación ilegal: “eran cerca de las 12 de la noche, veo un grupo de gente que quieren entrar a la casa, traen sillas, bolsas y le pregunto qué hacen porque tengo entendido que usurparon una vivienda y no son buena gente”, relató.

“Le dije que no entren, que es propiedad privada y que conozco al dueño. Se fueron y nos plantamos los vecinos esa misma noche y nos reunimos, eran un grupo de 20 más o menos”, agregó.

“Por cada manzana hay una vivienda desocupada y yo, como vecina de esa casa que está desocupada me puse al frente porque no queremos ese tipo de vecinos que tenemos acá a la vuelta que usurparon y no queremos este tipo de vecinos en el barrio”, expresó la mujer.