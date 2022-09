Vecinos del Barrio 508 viviendas reclaman más seguridad

POSADAS. Ramón Cabral, vecino del Barrio 508 viviendas, situada al norte de Itaembé Guazú, dialogó con el móvil de Misiones Cuatro y reveló que los vecinos se quejan de los constantes hechos de robo.

“La inseguridad comenzó de vuelta, la comisaría venía trabajando bien, y se pararon las obras, arrancamos con la inseguridad. Los fines de semana hay un policía que no puede acaparar todo el barrio que es muy grande, los vecinos se vienen quejando de la inseguridad que hay en el barrio”, contó el vecino.

Y agregó: “ahora empezaron a aparecer camionetas, trafic con vidrios polarizados, uno no sabe que entran a hacer al barrio, los vecinos por temor no quieren decir nada, están preocupados porque se llevan chicos, ahora no hay casos”.

“Yo entreno a chicos y los padres no quieren llevarles a la cancha, por la inseguridad que hay”, declaró.

Respecto a la comisaría señaló: “más allá que está parada la obra se está cayendo, hace casi dos años que está abandonada”.

También fue consultado sobre el tema Martin Burgos, el delegado del Barrio 508 viviendas, quien en diálogo con Eduardo Pérez en el programa TVA, contó que “actualmente funciona un destacamento”.

Respecto a los hechos ilícitos señaló: “había más hecho de inseguridad en el sector de las viviendas Procrear cuando la gente no estaba. Por la 508 se puede caminar tranquilo, hay que cuidarse de las entraderas”, comentó.

En referencia a la comisaría que se está construyendo, señaló: “los vecinos anhelan que se termine la obra porque está en el corazón del barrio”.