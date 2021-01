Vecinos denuncian irregularidades en fotomultas

POSADAS. Insólita situación es la que viven los vecinos de la zona del barrio Acaraguá por incontables fotomultas que les llegan de la zona de avenida 213 y calle 78.

En diálogo con MisionesCuatro, Viviana Rodríguez, vecina de la zona, contó que cuando el semáforo cambia a rojo, se habilita una flecha verde que, en teoría, permite a los automovilistas a girar a la derecha, pero es ahí cuando el radar marca la maniobra como una infracción.

Según la vecina, más de 130 vecinos que circulan por esa avenida a diario, fueron notificados de las fotomultas, algunos acumulan trece infracciones y la moratoria sumaría más de 200 mil pesos.

“A mi ahora me llegaron otras dos multas y suman 70 mil pesos. En las oficinas me dijeron que me van a hacer un descuento, pero yo no cometí esa infracción y solo te ofrecen hacer un descargo”, dijo la vecina.

Según denuncian, la cámara registra el momento en el que los vehículos pasan en rojo, pero no queda fuera de cuadro la flecha verde que permite el giro a la derecha. “Hicimos un grupo de WhatsApp de los vecinos que tienen este problema, todos tienen la misma foto”, contó la vecina.

Cansados de la situación, los vecinos damnificados esperan que las autoridades puedan darles una solución. Amenazan con manifestaciones y piquetes.