Vecinos denuncian que hay una “zona liberada” en Chacra 158

POSADAS. Un reclamo por la intransitabilidad de las calles y por la inseguridad urbana se conoció este jueves por parte de vecinos de la chacra 150, que salieron a reclamar públicamente por mayor presencia policial y videocámaras de vigilancia en la zona del Casino en uno de los límites de la chacra 158. Según Cristina, desde hace tiempo vienen reclamando por el estado de las calles en la zona ubicada entre las avenidas Tambor de Tacuarí, Vivanco, Eva Perón y Centenario, en el barrio Villa Cabello, en la zona Oeste de Posadas.

“Empezaron a hacer el empedrado acá, pero hicieron la mitad y dejaron todo un desastre en la calle. Acá en las calles 143 y 145 es la misma cosa, un desastre. Bajando hacia Centenario está todo cortado, no podemos pasar. Hace más de un mes que estamos así”, cuetionó la vecina.

Además, sostuvo que no hay respuestas de las autoridades responsables. “No tenemos ni comisión vecinal que se encargue de eso. Estamos totalmente abandonados. Es todo un desastre. Se rompen los autos”, recalcó.

En cuanto a la inseguridad urbana, Cristina contó a MisionesCuatro: “Estamos abandonadísimos acá. Liberaron la zona. Llamas a alguien urgente y te dicen (excusas), ‘que el móvil está en Itaembé en un operativo’. ¿Y nosotros acá? No patrullan. Si no llamás por una emergencia no vienen y si vienen, sólo son motorizados”, se quejó la residente.

Según Cristina, maleantes “vienen de la Chacra 159 y (apedrean) y viven robando. Tienen antecedentes, pero entran (a la cárcel) y salen al día siguiente. Y vuelven (a reincidir). Estamos cansados”, aseveró Cristina, quien reveló que su hijo y allegados, enfrentan a los maleantes a piedrazos.

Finalmente, Cristina indicó que se producen robos en el Casino (Avenida Tacuarí y calle 143). “En la parte del Casino, revientan todos los autos. Pedí que pongan cámaras a la entrada del Casino. Abajo hay cámaras y acá no. Estamos cansados”, remató.