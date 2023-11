Vecinos desalojaron a usurpadores de un espacio verde en el Barrio Sesquicentenario

POSADAS. La policía llevó adelante un operativo de desalojo en el barrio Sesquicentenario, tras la denuncia de los vecinos.

El móvil de MisionesCuatro se acercó hasta el lugar y habló con Severo “Puchi” Maidana, Presidente de la comisión vecinal, quien relató la situación, asegurando que varias familias usurparon un espacio verde que pertenece al barrio.

“Desde el domingo, a las 20 horas más o menos, vinieron a la familia de los usurparnos a cierto lugar, que están prohibidos en el usurpar, porque es un espacio de la municipalidad, que estaba destinado para otras cosas”, comentó Maidana.

Asimismo, agregó: “el día domingo vine, hablé con los vecinos, fui a hacer la denuncia, porque supuestamente si no hace la denuncia la policía no puede proceder para que el día lunes tengamos un desalojo, cosa que no pasó”.

Además, contó que fueron 16 familias las que estaban instaladas desde el domingo. “El lunes de la tarde, le llamé al jefe de la comisaría porque yo tenía los vecinos que estaban calientes por la inseguridad y por todas las cosas que están pasando y les dije que quería evitar el enfrentamiento entre vecinos y los que estaban usurpando y, al no tener respuestas, los vecinos entraron a las fuerzas y tumbaron todas las carpas”, declaró Maidana.

“No hubo un enfrentamiento, simplemente los vecinos sacaron todas las carpas, tiraron afuera y se plantaron”.

Por último, confirmó que el desalojo se produjo en la mañana de este martes: “ahora esperan que no vuelva a ocurrir, la policía va a quedar a cuidar por lo menos. La idea es de tratar de cuidar la zona”, concluyó Maidana.