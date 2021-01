Vecinos preocupados por la inseguridad y las condiciones del barrio

POSADAS. Por las intensas lluvias registradas en las últimas horas, en la Chacra 96, entre las calles Cerro Corá y 97, vecinos se ven perjudicados, esta vez no por las inundaciones, sino por las canaletas tapadas. Misiones Cuatro visitó el lugar y dialogó con Rosa, una de las vecinas damnificadas.

“Las canaletas están todas tapadas, cuando hace calor no se puede estar sentado afuera por el olor, hay muchos mosquitos y no corre el agua”, relató la vecina sobre la situación que viven los lugareños.

Más presencia policial

Otra de las problemáticas recurrentes en la zona es la inseguridad, pese a que hay buena iluminación los vecinos temen por la falta de control policial: “acá hacen fiestas clandestinas de jueves a domingos, te cansás de llamar a la policía y nunca vienen”, explicó la mujer.

Peleas en la calle, incumplimiento de los protocolos sanitarios, reuniones que terminan en disturbios, son algunas de las situaciones que los vecinos constantemente denuncian, pero que no tienen respuestas.