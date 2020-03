Vendedor ambulante con condición médica pide ayuda

POSADAS. Un vendedor ambulante del barrio A3-2 hizo un pedido desesperado de asistencia a la población posadeña, porque no puede conseguir su sustento diario y precisa bolsas de colostomía semanalmente, tras haber sido operado de un cáncer de colon.

Luis Alberto Ramírez, quien dijo ser un vendedor ambulante, contó a MisionesCuatro que desde la declaración de la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del Covid-19, no puede salir a trabajar. Intentó hacerlo, pero “la policía dijo que no se puede y respeto (la orden). Soy vendedor de escobas y con todo esto, no puedo trabajar”, expresó.

Por otra parte, Ramírez reveló que “hace 4 años fui operado de cáncer de colon y necesito bolsas de colostomía. Cada semana me tengo que cambiar. Para mí, son caras”, dijo el trabajador, añadiendo que, en el Hospital Madariaga, no le entegan estas bosas que necesita para conservar su salud.

Los interesados en asistir al vendedor, pueden contactarlo al teléfono 3764951417, o acercarse a su vivienda en el citado barrio. “También necesitamos comida. Vivo con mi mamá, que es jubilada y estamos re mal”, cerró.