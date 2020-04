Vendedores ambulantes y empleadas domésticas, los más castigados

POSADAS. La cuarentena complicó la situación de la mayoría de los sectores, pero los más postergados son los vendedores ambulantes y empleadas domésticas.

“Estoy parado en mi casa, no me dejan trabajar”

Gabriel, vende churros y bollos en la ciudad, habitualmente en la zona del Regimiento, la cuarentena sanitaria lo dejó abandonado a su suerte. “Es mi único ingreso. Hice el trámite del IFE, pero como no estoy separado legalmente no me aprobaron”, contó.

Por el momento, está sobreviviendo con las asignaciones de sus hijos y alguna que otra ayuda, “La estoy remando, trato de no bajar los brazos, pero me pregunto: ¿Qué le doy de comer a mis hijos?”, expresó.

Gabriel contó que tiene una moto para hacer delivery, pero no lo dejan circular porque al ser trabajador independiente no le otorgan el permiso.

“Es morir de hambre o de coronavirus”

Carolina, es empleada doméstica, trabaja en la casa de una familia de personas mayores. “Están con miedo y no quieren que vaya a trabajar, entonces tampoco cobro”, reveló en Misiones Cuatro.

“No recibí el IFE. Trabajo por el día a día y no cobro ningún plan. No recibimos la ayuda de nadie”, contó.

Carolina pidió que se tengan en cuenta los casos de tantos trabajadores que quedaron a la deriva.