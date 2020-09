Villa Lanús Sector C, más de 5 años sin alumbrado público, denuncian

POSADAS. El sector C del barrio Villa Lanús “es una boca del lobo”, según denunció la vecina Gladis Matías, quien aseguró a MisionesCuatro que hace por lo menos 5 años que están sin alumbrado público, entre otros problemas con el tendido eléctrico.

“Cuando se inauguró el CAPS, sacaron el alumbrado público y nunca más volvieron. Pago la luz todos los meses y los que están colgados tienen un foco frente a la casa”, bramó Gladis, en tono crítico al trabajo de la empresa provincial de electricidad EMSA (Energía de Misiones SA).

Según la vecina, antes del 2015, había un foco “en la esquina, pero una máquina tumbó el poste y en vez de arreglar, lo sacaron”, denunció.

Por otra parte, Gladis advirtió también que sufren cortes de energía toda vez que el viento mueve las copas de los árboles. “Dejan crecer tantos los árboles y con un poco de viento mueven los cables (se tocan) y se corta la luz. No sé por qué no ponen los cables forrados”, enfatizó la vecina de Villa Lanús C.

“Ayer explotó todo y tenes que esperar dos horas para que vuelvan a conectar. Hay que cortar la luz para que no se quemen los electrodomésticos”, alertó la mujer.

De acuerdo con Martín, han hecho todo tipo de reclamos a EMSA, sin ningún tipo de respuesta. “Villa Lanús también existe”, sentenció.