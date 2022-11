Violencia en la escuela: El adolescente que fue gravemente golpeado recibió una “sobredosis”

POSADAS. El martes de esta semana, la madre de un adolescente de 14 años que asiste al Instituto Santa Catalina, denunció que su hijo fue agredido físicamente por dos alumnos en el baño de la institución. Además, fue obligado a beber una bebida que contenía alguna sustancia. Tras lo sucedido, fue trasladado al Hospital Ramón Madariaga y ya recibió el alta.

Tras lo sucedido, el instituto emitió un comunicado y un grupo de madres cuyos hijos asisten a ese establecimiento expresaron su preocupación por los casos de violencia que vienen ocurriendo.

En ese contexto, en el programa MCN, edición mediodía que se emite por Misiones Cuatro, Rosa, la mamá del menor agredido, dio detalles del estado de salud de su hijo: “tiene mucho dolor de cabeza, le cuesta hablar, movilizar las manos y le paralizan las piernas”, contó.

Dijo que el adolescente asiste al instituto en el turno tarde: “a las 4 y media me llama la preceptora, o no sé quién era y me dice que mi hijo está con mucha fiebre y presión alta. Le hablaba no me contestaba, no parpadeaba, me dijeron está con mucha fiebre y casi 17 de presión. Nunca sufrió presión, ahí lo llevé al Madariaga, y me dijeron ‘tomó una sobredosis no sé de qué’, apenas habló y se desmayó”, reveló la mujer.

Asimismo, contó que el chico le contó lo sucedido a una de las personas que le atendió en el hospital: “me fui al baño del colegio y me dieron un puñatazo en el cuello y me desmayaron. Cuando quise levantarme me dijeron, tomá esta agua que vas a mejorar, era un líquido azul tirando a negro, tenía un gusto feo”, comentó Rosa.

Con respecto a los agresores, dijo que su hijo los conoce, pero no sabe cómo se llaman y que cursan cuarto año del secundario.