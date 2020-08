Violentaron la oficina del Inadi y dejaron un cuchillo sobre el escritorio de Risko

POSADAS. En la mañana de este domingo, desconocidos ingresaron a la sede del Inadi Misiones, ubicada sobre la calle San Luis y provocaron desorden y destrozos en el interior.

Un vecino de la zona fue quien notó que la oficina había sido violentada y alertó a la policía.

“No robaron nada, esto no fue un robo. No se llevaron computadoras, ni impresoras. No se llevaron nada de valor, de hecho, yo tenía dinero en uno de los cajones. Revolvieron expedientes, trataron de desarmar la CPU, y dejaron un cuchillo arriba de mi escritorio”, reveló en diálogo con los medios la titular del organismo, Silvia Risko.

En el lugar, se presentó el gobernador Oscar Herrera Ahuad y manifestó: “Es un ataque a una institución que trabaja sobre los derechos humanos y la igualdad de oportunidades de las personas”. Y consideró: “Tiene todas las características de un apriete y amedrentamiento. Es un mensaje nefasto”.